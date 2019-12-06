اعتقال عدد من المواطنين في مناطق متفرفة من الضفة الغربية





وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال: إن تم اعتقال خلال الليل ثمانية فلسطينيين، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنين اثنين من بلدة بلعا شرق محافظة طولكرم.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجراً، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، واعتقلت المواطنين استيفان شحرور، وطارق زياد شحرور بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسلمت آخرا بلاغا لمراجعة مخابراتها.وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت مالك نايف زبون (27 عاما)، وصدام عقل دار الحاج (29 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.وأضافت: إن القوة ذاتها وفي المخيم نفسه، سلمت الشاب إبراهيم ياسين أبو سرور، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.وأكد ذات المصادر أنه بناءً على معلومات من المواطن معتصم أيوب جبر، فإن جنود الاحتلال أثناء دهم منازله وتفتيشه في مدينة بيت جالا، سرقوا مبلغا من المال ومصاغا.