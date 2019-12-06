شاهد: إجراء تجربة إطلاق صاروخية في إسرائيل

أجرت ما تسمى مؤسسة "الدفاع"، تجربة إطلاق صاروخية من إحدى القواعد وسط إسرائيل.





ووفق ما أفاد موقع وزارة الجيش الإسرائيلية في بيان: فإنه "قبل بضع دقائق أجرت مؤسسة الدفاع تجربة إطلاق صاروخية من قاعدة في وسط البلاد".





وأضاف: "تم تحديد التجربة مسبقًا وتنفيذها كما هو مخطط لها".





ووفق قناة (ريشت كان) فإن إسرائيل أجرت تجربة صاروخية بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من قاعدة جوية قرب تل أبيب.

وأضافت: أن إسرائيل تمتلك صواريخ باليستية من نوع "أريحا" الجيل الخامس، عابر للقارات، يتراوح مدى هذه الصواريخ ما بين 4800- 11500 كيلومتر.

















رام الله - دنيا الوطن