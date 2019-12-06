شاهد: إجراء تجربة إطلاق صاروخية في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أجرت ما تسمى مؤسسة "الدفاع"، تجربة إطلاق صاروخية من إحدى القواعد وسط إسرائيل.
أجرت ما تسمى مؤسسة "الدفاع"، تجربة إطلاق صاروخية من إحدى القواعد وسط إسرائيل.
ووفق ما أفاد موقع وزارة الجيش الإسرائيلية في بيان: فإنه "قبل بضع دقائق أجرت مؤسسة الدفاع تجربة إطلاق صاروخية من قاعدة في وسط البلاد".
وأضاف: "تم تحديد التجربة مسبقًا وتنفيذها كما هو مخطط لها".
ووفق قناة (ريشت كان) فإن إسرائيل أجرت تجربة صاروخية بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من قاعدة جوية قرب تل أبيب.
وأضافت: أن إسرائيل تمتلك صواريخ باليستية من نوع "أريحا" الجيل الخامس، عابر للقارات، يتراوح مدى هذه الصواريخ ما بين 4800- 11500 كيلومتر.
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