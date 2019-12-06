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شؤون فلسطينية

شاهد: اعتقال مراسلة تلفزيون فلسطين في القدس ومصادرة معدات طاقمه

شاهد: اعتقال مراسلة تلفزيون فلسطين في القدس ومصادرة معدات طاقمه
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رام الله - دنيا الوطن
قال (تلفزيون فلسطين) اليوم الجمعة: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة من طاقمه في القدس، بعد احتجازه، ومنعه مواصلة عمله.

وأضاف في منشور عبر حسابه في (فيسبوك): أن سلطات الاحتلال اعتقلت، مراسلة (تلفزيون فلسطين)، كريستين ريناوي، الزميلة دانا أبو شمسية، والمصور أمير عبد ربه.

وتابع (تلفزيون فلسطين) في منشور آخر: أن المعتقلين توجهوا إلى معتقل "المسكوبية" للتحقيق معهم، فيما تمت مصادرة معدات طاقم (تلفزيون فلسطين) في القدس.

في السياق، أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتفزيون، الجريمة الإسرائيلية باعتقال طواقم تلفزيون فلسطين في القدس، ومصادرة معداتها.

وحملت الهيئة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة طواقمها، مؤكدة أنها تتابع هذا الموضوع على مختلف المستويات.

وطالبت في بيان لها، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بسرعة التدخل لوقف الجريمة الإسرائيلية بحق الإعلام الفلسطيني وحرية الرأي والتعبير.

يتبع..

 

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