شاهد: مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر بالحرم الإبراهيمي بالخليل





يأتي ذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها الفلسطينيون في المدينة، في مواجهة القرارات الإسرائيلية المتعلقة بإقامة حي يهودي جديد في قلب الخليل.





وارتفعت في الآونة الأخيرة، القرارات والتصريحات الإسرائيلية، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أشهر: "سنبقى في الخليل إلى الأبد".

















رام الله - دنيا الوطنأدّى المئات من الفلسطينيين في مدينة الخليل فجر اليوم، صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي الشريف.