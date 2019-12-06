شؤون فلسطينية

بعد توقف ثلاثة أسابيع..استئناف مسيرات العودة بجمعة "المسيرة مستمرة" والجيش الإسرائيلي يحذر

بعد توقف ثلاثة أسابيع..استئناف مسيرات العودة بجمعة "المسيرة مستمرة" والجيش الإسرائيلي يحذر
مسيرات العودة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
بعد توقف دام ثلاثة أسابيع متتالية، تعود اليوم عند الحدود بين قطاع غزة، وإسرائيل مسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الشعب الفلسطيني في القطاع، للمشاركة في جمعة "المسيرة مستمرة" تأكيداً على استمرار مسيرات العودة.

في السياق، حذر الجيش الإسرائيلي أهالي قطاع غزة من المشاركة في ما وصفها "أعمال الشغب العنيفة" على امتداد السياج الأمني الفاصل.

ودعا قائد مديرية التنسيق والارتباط مع غزة الكولونيل اياد سرحان سكان القطاع إلى عدم الاقتراب من السياج، مؤكدا أن كل من "لا يفعل ذلك سيعرّض نفسه للإصابة"، وفق زعمه.

وأضاف: أن قوات الجيش لا ترغب في خوض مواجهة مع السكان، إلا أنها سترد بصرامة على كل محاولة لإلقاء الزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة أو الحاق الأضرار بالسياج، وفق تعبيره.

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