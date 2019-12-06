طالع: أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الجمعة، الموافق السادس من كانون الأول/ديسمبر 2019 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل.
الدينار الأردني: 4:88 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.84 شيكل.
الجنيه المصري: 0.22 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الجمعة، الموافق السادس من كانون الأول/ديسمبر 2019 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل.
الدينار الأردني: 4:88 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.84 شيكل.
الجنيه المصري: 0.22 شيكل.
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