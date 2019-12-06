أجواء غائمة جزئياً وباردة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-9 13-9 13-10 بيت لحم 14-9 13-9 13-10 رام الله والبيرة 13-8 12-8 12-9 طولكرم 19-11 18-11 18-12 نابلس 16-10 15-10 15-11 قلقيلية 19-11 18-11 18-12 جنين 19-11 18-11 18-12 سلفيت 14-9 13-9 13-10 طوباس 19-11 18-11 18-12 روابي 16-10 15-10 15-11 الخليل 13-8 12-8 12-9 غزه 20-12 19-12 19-13 أريحا 23-14 22-14 22-15 خانيونس 20-12 19-12 19-13 الأغوار الشمالية 21-12 20-12 20-13 رفح 19-11 18-11 18-12

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شماليةغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والفرصة مهيأة لأمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج .يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط أمطار متفرقة على مختلف المناطق تشتد خلال ساعات المساء والليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:1- التزحلق على الطرقات 2- تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: