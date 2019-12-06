سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسلّم جثمان الشهيد سامي أبو دياك إلى الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، جثمان الشهيد سامي أبو دياك إلى الأردن.



وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: إن الاحتلال سلم أبو دياك (36 عاما)، الذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي في 26 من الشهر الماضي إلى الأردن.



وأضاف أبو بكر: أن سلطات الاحتلال سلمت جثمان أبو دياك إلى الأردن عبر جسر الملك حسين بعد طلب ذويه بتسليمه، وذلك قبل استشهاده، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد طالبت بتسليمه إلى الهيئة، لكن سلطات الاحتلال رفضت ذلك.