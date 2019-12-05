شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية تستدعي السفير البرازيلي لدى دولة فلسطين

وزارة الخارجية تستدعي السفير البرازيلي لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، استدعت مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الامريكيتين والكاريبي المستشار حنان جرار اليوم الخميس في مقر الوزارة بمدينة رام الله، فرانسيسكو ماورو اولند سفير جمهورية البرازيل لدى دولة فلسيطن.

جاء ذلك، عقب زيارة النائب البرازيلي ادواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لمستوطنة بساجوت المقامة على الأراضي الفلسطينية مساء أمس ضمن جدول زيارته لإسرائيل والتي تستمر لعدة أيام برفقة وفد برلماني برازيلي.

حيث أكدت المستشار جرار بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية هي غير شرعية و غير قانونية وأن زيارتها من قبل السيد ادواردو بولسونارو ما هو الا خرق واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة. كما وأن هذه الخطوة لا تعكس صورة البرازيل التي يعرفها الشعب الفلسطيني لمدة طويلة.

حيث أن البرازيل كانت إحدى أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية ومن أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في أمريكا اللاتينية. لذلك فإن دولة فلسطين تحرص كل الحرص على الحفاظ على العلاقات الثنائية الوطيدة مع البرازيل، وأن هذه الخطوات من شأنها أن تؤثر على العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين.

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