شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية تعرض تجربة فلسطين بالملتقى العربي بتونس حول الحماية الاجتماعية

التنمية الاجتماعية تعرض تجربة فلسطين بالملتقى العربي بتونس حول الحماية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين في الدورة المنعقدة في تونس حول مفهوم الحماية الاجتماعية الأبعاد والآفاق والمفاهيم، والذي نظم من قبل الملتقى العربي لقطاع الحماية الاجتماعية، ومثل دولة فلسطين في هذا اللقاء مدير مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة سلفيت خالد الكخن.

وقدم الكخن ورقة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لقطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين، وزعت على ممثلي الوفود المشاركة، وكذلك لممثلي الجامعة العربية.

و أشارت ورقة العمل الى مفهوم الحماية الاجتماعية ورؤية الوزاره ورسالتها والأهداف الاستراتيجية لتنفيذها لكافة القطاعات الاجتماعية المستفيدة من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، وان لا حماية اجتماعية اذا لم تستند على
مقومات العدالة والشفافية والنزاهة و المواطنه، وتكافؤ الفرص في العمل والتغطيةالشاملة للخدمات الاجتماعية والصحية.

وأكدت الورشة وبأجماع المشاركين ان لا حماية اجتماعية دون وجود شركاء ذات علاقة في العمل الاجتماعي لتحقيق أفضل الخدمات للفئات الفقيرة.

وتم التطرق إلى تجربة فلسطين في البوابة الموحدة للمساعدات، ومجالس التخطيط، وهاتين التجربتين كان لهما الصدى الكببر من قبل ممثلي الوفود المشاركة.

وفي نهاية اللقاء الذي استمر يومين خرج المشاركين بعدد من التوصيات أهمها تعزيز دور الشركاء المحليين في تطوير الخدمات الاجتماعية، وان يكون لهم دور في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، من ضمن التوصيات أيضا تمكين المرشدين الاجتماعيين ،وتمكينهم وتحديد مفهوم موحد للحماية الاجتماعية ،والعديد من التوصيات التي سيتم عرضها باجتماع وزراء التنمية الاجتماعية العرب القادم في عمان ا عقده بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٩.






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