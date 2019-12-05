دولي

شاهد: مقتل 11 شخصاً وإصابة نحو 100 بانفجار خمس أسطوانات غاز بإيران

شاهد: مقتل 11 شخصاً وإصابة نحو 100 بانفجار خمس أسطوانات غاز بإيران
رام الله - دنيا الوطن
قتل 11 شخصا، مساء اليوم الخميس، فيما أصيب 100 آخرون، جراء انفجار خمس اسطوانات غاز، داخل قاعة للاعراء بمدينة سقز بإقليم كردستان غرب إيران، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

بدوره، قال التلفزيون الإيراني: "إن بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال".

من جانبه أكد نائب حاكم إقليم كردستان للشؤون الأمنية والسياسية أن الانفجار ناجم عن تسرب في مدفأة للغاز في قاعة الأعراس بالمدينة، مشيرا إلى أن ثلاثة من المصابين بحالة صحية حرجة.


 

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