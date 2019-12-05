شاهد: مقتل 11 شخصاً وإصابة نحو 100 بانفجار خمس أسطوانات غاز بإيران

بدوره، قال التلفزيون الإيراني: "إن بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال".

من جانبه أكد نائب حاكم إقليم كردستان للشؤون الأمنية والسياسية أن الانفجار ناجم عن تسرب في مدفأة للغاز في قاعة الأعراس بالمدينة، مشيرا إلى أن ثلاثة من المصابين بحالة صحية حرجة.