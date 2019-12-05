نتنياهو: هناك فرصة للتقدم في التهدئة مع حماس

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن حماس مهتمة بالتهدئة، وتعمل على ذلك الآن، فهناك احتمال وربما فرصة للتقدم بها".



وأضاف نتنياهو في كلمة له، خلال زيارته للعاصمة البرتغالية، لشبونة: "حماس لا تعترف بنا، ونحن لا نعترف بها، ولكن قد تكون هناك فرصة للتقدم في التهدئة"، بحسب إعلام الاحتلال.



بدورها، نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن جدعون ساعر عضو الكنيست عن حزب (الليكود)، قوله: "إن التهدئة التي تسمح باستمرار بناء وتعزيز قوة حماس في غزة، هي خطأ استراتيجي خطير، ستدفع إسرائيل ثمنه باهظاً".



وكان نتنياهو قد وصل اليوم الخميس، إلى العاصمة البرتغالية، وقد التقى بنظيره البرتغالي هناك.