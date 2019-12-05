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قبل أسبوع على انتخابات الرئاسة الجزائرية.. مثول نجل أحد المرشحين أمام القضاء

قبل أسبوع على انتخابات الرئاسة الجزائرية.. مثول نجل أحد المرشحين أمام القضاء
رام الله - دنيا الوطن
مثل خالد تبون نجل المرشح الرئاسي عبد المجيد تبون، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدى أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الخميس، للاستماع لأقواله في اتهامه بغسل الأموال.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن تبون الابن متهم في قضية غسيل الأموال المعروفة إعلاميا بقضية "كمال البوشي"، بحسب ما نقله موقع (روسيا اليوم).

ويأتي ذلك قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية المقرر في 12 كانون الاول/ديسمبر، والتي يتنافس فيها رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

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