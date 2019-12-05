دولي

مساعد الرئيس الأوكراني يشبه منطقة دونباس بفلسطين

مساعد الرئيس الأوكراني يشبه منطقة دونباس بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال أندريه يرماك مساعد الرئيس الأوكراني: "إن كييف قد أقرت "الخطة ب" لبناء جدار عازل مع منطقة دونباس المعلنة استقلالها من جانب واحد جنوب شرقي البلاد".

وأضاف يرماك في كلمة ألقاها اليوم الخميس، في مؤتمر (أوكرانيا: توقعات عظيمة)، الذي نظمه مركز التحليل البريطاني: "إن السلطات الأوكرانية ستشارك في قمة نورماندي القادمة في باريس، بأمل واستعداد للمفاوضات وأن رئيس أوكرانيا سيطرح خلال القمة موقفا قويا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وعلى الرغم من عدم استخدام التشبيه المباشر بين دونباس وفلسطين، إلا أن يرماك ألمح إلى نقاط تشابه واضحة بين أنشطة إسرائيل في ما يتعلق بفلسطين ونوايا أوكرانيا الإضافية تجاه دونباس.

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