أمريكا تعرض مكافأة 15 مليون دولار لقاء معلومات عن رجل إيران باليمن

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رام الله - دنيا الوطن

عرضت الإدارة الأميركية، اليوم الخميس، مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لقاء معلومات عن مسؤول بالحرس الثوري في اليمن، قائلة: "إن إيران لا تسعى لمصلحة اليمنيين".



وأوضح برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص لإيران، أن المسؤول في الحرس الثوري الإيرني الموجود في اليمن ويدعى عبد الرضا شهلات، تورط في محاولة اغتيال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ومخططات أخرى ضد واشنطن والمنطقة، منها نقل أسلحة لجماعات الحوثي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



كما أشار هوك إلى الأسلحة الإيرانية التي صادرتها الولايات المتحدة مؤخرا في مياه بحر العرب، قائلا في مؤتمر صحفي: "صادرنا أكبر وأخطر شحنة أسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن"، مضيفا: "على إيران أن تستمع لشعبها وتوقف التدخل في اليمن".



وتعليقا على التظاهرات التي تعم إيران منذ زيادة أسعار البنزين في منتصف نوفمبر الماضي، قال هوك: "قوات الأمن الإيرانية ربما قتلت أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات التي شملت مئة مدينة".



ودعا المبعوث الأميركي للإفراج عن المعتقلين في سجون إيران.



وتابع "النظام الإيراني فرض 40 عاما من الهمجية في البلاد، والمرشد الإيراني علي خامنئي وصف شعبه بالعصابة".



ومضى يقول: "لدى النظام الإيراني تاريخ موثوق في قتل شعبه والصحفيين والصحفيون يتعرضون للسجن والاغتيال في إيران".