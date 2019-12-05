ثلاث إصابات في حادث دهس وقع على مدخل مدينة قلقيلية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم الخميس، بعد تعرضهم لحادث دهس من قبل سيارة، وقع على مدخل مدينة قلقيلية.



وأشار الهلال الاحمر الفلسطيني، إلى ان حالة الإصابات الثلاثة، وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).