شؤون فلسطينية

اشتية يدعو فرنسا للعب دور قيادي في توفير حماية دولية للتنمية بفلسطين

اشتية يدعو فرنسا للعب دور قيادي في توفير حماية دولية للتنمية بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "في الوقت الذي نطالب به بحماية دولية لشعبنا، ندعو فرنسا للعب دور قيادي في توفير حماية دولية للتنمية في فلسطين، لأن إسرائيل تدمر الجهد التنموي الذي تقوم به فرنسا وبقية المجتمع الدولي هنا".

وأضاف اشتية: "في ظل محاولة البعض ربط التمويل بتقديمنا تنازلات سياسية، تصب المساعدات الفرنسية في بناء المؤسسات نحو دولة فلسطينية مستقلة مع القدس عاصمة لها".

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى 20 على انطلاق عمل الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين، اليوم الخميس برام الله، بحضور القنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز، والمديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين كاثرين بونود، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأستدرك اشتية: "يميز عمل وكالة التنمية الفرنسية، الشراكة في تحديد المشاريع والنقاش الدائم بيننا، وانسجام معظم هذه المشاريع مع الأولويات الوطنية، وبرامجهم لهذا العام تتقاطع مع الأولويات التي حددتها الحكومة، بناء على استراتيجية العناقيد".

وتابع رئيس الوزراء: "كنتم الأوائل في مساعدتنا ببعض هذه المشاريع، لا سيما في القدس التي اعلنا عنها عنقود العاصمة، ونشكر فرنسا على كل الدعم الذي قدمته خلال السنوات الماضية".

واردف اشتية: "الوكالة الفرنسية للتنمية تقدم الدعم لمختلف القطاعات: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وفي المياه، والتعليم، والطاقة، والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وفي المناطق الصناعية، والزراعة، والصناعة؛ نحن ممتنون لأن مساعداتكم ليست باتجاه واحد، بل تغطي كل القطاعات، والمجتمع الفلسطيني ممتن لما تقدمونه".


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