شؤون فلسطينية

النرويج تطالب بوقف المساعدة المالية عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

النرويج تطالب بوقف المساعدة المالية عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
طالب البرلمان النرويجي، اليوم الخميس، بوقف تحويل الأموال إلى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بزعم أنها تحتوي على مضامين تحريضية على العنف والكراهية.

وبحسب موقع قناة (مكان) الإسرائيلية، فإن النرويج ستوقف تحويل الأموال عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اذا لم يتم شطب المواد التحريضية من الكتب الدراسية الجديدة، على حد زعمه. 

وزعم الموقع، أن الكتب تحتوي على مضامين عنيفة حتى في الكتب المخصصة بمادتي الرياضيات والعلوم.

وادعى البرلمان النرويجي في اوسلو في بيان له اليوم الخميس، أن برنامج التعليم الفلسطيني، مدمر لعملية السلام، موعزا في الوقت ذاته للحكومة النرويجية بتجميد اموال المساعدة او بتقليصها اذا لم تتم ازالة المواد في الكتب الجديدة التي تم اصدارها في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي.

ويشار الى ان النرويج قد تعهدت بالتبرع بمبلغ 220 مليون كرونا نرويجية لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية حتى العام 2022، ستخصص حصة الاسد منها لاصدار كتب تعليمية جديدة.

وزعم موقع (مكان)، أنه لأول مرة، تم شطب الاتفاقات ومحادثات السلام مع إسرائيل، منذ اتفاقية أوسلو، وأدخلت فيها مضامين تمجد الجهاد.

أخبار ذات صلة

اشتية يدعو فرنسا للعب دور قيادي في توفير حماية دولية للتنمية بفلسطين

اشتية يدعو فرنسا للعب دور قيادي في توفير حماية دولية للتنمية بفلسطين

بماذا علق إعلام الاحتلال على مسيرات العودة غداً الجمعة؟

بماذا علق إعلام الاحتلال على مسيرات العودة غداً الجمعة؟

(بتسليم): الاحتلال هدم 165 منزلا في القدس منذ مطلع 2019

(بتسليم): الاحتلال هدم 165 منزلا في القدس منذ مطلع 2019

المالكي: تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية حول فلسطين غير متوازن

المالكي: تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية حول فلسطين غير متوازن

هيئة الأسرى تتقدّم باستئناف ضد قرار الاحتلال برفض الإفراج عن الأسير الشوبكي

هيئة الأسرى تتقدّم باستئناف ضد قرار الاحتلال برفض الإفراج عن الأسير الشوبكي

إيطاليا: الاستيطان غير شرعي وحل الدولتين السبيل الوحيد لضمان سلام دائم

إيطاليا: الاستيطان غير شرعي وحل الدولتين السبيل الوحيد لضمان سلام دائم

أبو بكر يحذر من جريمة الالتفاف على إضراب الأسير الهندي

أبو بكر يحذر من جريمة الالتفاف على إضراب الأسير الهندي

وفد أهلي يسلم رسالة لغوتيريش مطالبا بالحفاظ على (أونروا) وحقوق اللاجئين

وفد أهلي يسلم رسالة لغوتيريش مطالبا بالحفاظ على (أونروا) وحقوق اللاجئين

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تتقدّم باستئناف ضد قرار الاحتلال برفض الإفراج عن الأسير الشوبكي

هيئة الأسرى تتقدّم باستئناف ضد قرار الاحتلال برفض الإفراج عن الأسير الشوبكي

أبو بكر يحذر من جريمة الالتفاف على إضراب الأسير الهندي

أبو بكر يحذر من جريمة الالتفاف على إضراب الأسير الهندي

جوال وجمعية الشبان المسيحية يفتتحان مشروع تطوير الساحة الداخلية بالجمعية

جوال وجمعية الشبان المسيحية يفتتحان مشروع تطوير الساحة الداخلية بالجمعية

جبهة النضال: إقامة المشفى الأمريكي خدمة لإسرائيل

جبهة النضال: إقامة المشفى الأمريكي خدمة لإسرائيل

الرئيس ببيت عزاء عبد الرحمن: فلسطين خسرت رجلاً شجاعاً

الرئيس ببيت عزاء عبد الرحمن: فلسطين خسرت رجلاً شجاعاً

شاهد: بيت جالا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد بشعار &#34;رسالة فرح رغم المعاناة&#34;

شاهد: بيت جالا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد بشعار "رسالة فرح رغم المعاناة"

الأسير الهندي يواصل إضرابه عن الطعام في مستشفى &#34;كابلان&#34; ويرفض العلاج

الأسير الهندي يواصل إضرابه عن الطعام في مستشفى "كابلان" ويرفض العلاج

اشتية يحضر توقيع اتفاقيتين لدعم قطاع المياه والتجمعات والقرى بـ &#34;المناطق ج&#34;

اشتية يحضر توقيع اتفاقيتين لدعم قطاع المياه والتجمعات والقرى بـ "المناطق ج"

منوعات

مصور ينشر صوراً لفنانين من دون &#34;فوتوشوب&#34; أو &#34;فلاتر&#34;

مصور ينشر صوراً لفنانين من دون "فوتوشوب" أو "فلاتر"

ابنة شقيق عادل إمام تشعل انستجرام بصورة مع والدتها الفنانة المعتزلة

ابنة شقيق عادل إمام تشعل انستجرام بصورة مع والدتها الفنانة المعتزلة

&#34;اللي بيحبها يدعيلها&#34;.. بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية بالرياض

"اللي بيحبها يدعيلها".. بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية بالرياض

كارول سماحة: &#34;تعرضت للتحرش وابنتي تجمع ديانتين&#34;

كارول سماحة: "تعرضت للتحرش وابنتي تجمع ديانتين"

لجين عمران تحدث ضجة بما قالته عن العصمة في الزواج

لجين عمران تحدث ضجة بما قالته عن العصمة في الزواج

أحمد سعد يتحدث عن تجربته مع سمية الخشاب.. وهذا ماقاله عن زوجته القادمة

أحمد سعد يتحدث عن تجربته مع سمية الخشاب.. وهذا ماقاله عن زوجته القادمة

مطربة لبنانية تشعل مواقع التواصل بغنائها &#34;طلع البدر علينا&#34; داخل كنيسة

مطربة لبنانية تشعل مواقع التواصل بغنائها "طلع البدر علينا" داخل كنيسة

60 ثانية مؤثرة جمعت أحمد عدوية مع شعبان عبدالرحيم في لحظاته الأخيرة

60 ثانية مؤثرة جمعت أحمد عدوية مع شعبان عبدالرحيم في لحظاته الأخيرة

أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى.. وتتحدى مادونا وجنفير لوبيز

أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى.. وتتحدى مادونا وجنفير لوبيز

&#34;الفاتحة ثم الصليب&#34;.. مايا دياب تثير جدلًا بتصرف &#34;غريب&#34; في السعودية

"الفاتحة ثم الصليب".. مايا دياب تثير جدلًا بتصرف "غريب" في السعودية

عربي

نحو 20 حالة طعن في ساحة التحرير ببغداد

نحو 20 حالة طعن في ساحة التحرير ببغداد

قتيلان وجرحى بانفجار سيارتيْن مفخختيْن شمال سوريا

قتيلان وجرحى بانفجار سيارتيْن مفخختيْن شمال سوريا

القوات المسلحة السودانية تلقي القبض على عناصر من تنظيم (بوكو حرام)

القوات المسلحة السودانية تلقي القبض على عناصر من تنظيم (بوكو حرام)

عشرات القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

عشرات القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا