بماذا علق إعلام الاحتلال على مسيرات العودة غداً الجمعة؟

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: "إذا كانت الاحتجاجات غداً على حدود قطاع غزة عنيفة، فسيتخذ الجيش الاسرائيلي تدابير لحماية المستوطنين والجنود"، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.



وبحسب الموقع، فقد أكد المسؤولون الإسرائيليون، بأن حركة حماس ستتحمل النتائج كاملة، على حد تعبيره.



بدورها، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية: "غداً ستسأنف حماس مسيراتها على السياج، بعد ثلاثة أسابيع من الهدوء، والجيش يستعد لذلك"، مضيفا: "إسرائيل بعثت رسالة لحماس عبر الوسطاء، أنها ستكون مسؤولة عن أي خسائر فلسطينية، كذلك يستعد الجيش لاستئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".



أما صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فقد قالت: "سيجتمع رؤساء مجالس غلاف غزة مع رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي غدًا للمرة الأولى منذ نهاية عملية الحزام الأسود، من المتوقع أن يكون الاجتماع حاد للغاية حيث يشعر سكان غلاف غزة بالإحباط بسبب الوضع الأمني غير المستقر - سيقولون له: بعد إطلاق أي صواريخ من غزة يجب أن يكون رد الجيش شديد".



يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت المواطنين، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة، غدا الجمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أطلقت عليها اسم (المسيرة مستمرة).