نحو 20 حالة طعن في ساحة التحرير ببغداد

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن نحو 20 محتجا تعرضوا اليوم الخميس، للطعن على أيدي مجهولين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.



وتحدث نشطاء في التظاهرات عن دخول مجموعة أشخاص يحملون السلاح الأبيض إلى صفوف المحتجين وشروعهم في طعن مجموعة من المتظاهرين في الساحة.



وأكد أحد الأطباء المسعفين في ساحة التحرير ببغداد، وصول محتجين للعلاج أصيبوا بطعنات في منطقة الظهر، ووصف حالات بعضهم بـ"الخطيرة".



وقال: "إن مئات الأشخاص دخلوا إلى ساحة التحرير وهم يرددون عبارات مدوية، وعند الاستفسار عن هويتهم أو الجهة التي يمثلونها تعرض المستفسرون للطعن على أيديهم".



وأضاف، أن "الطعنات أغلبها قاتلة، أي لم تكن للتخويف أو الدفاع عن النفس أو الشجار".



وأكد أن عدد المصابين الذين جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم قد بلغ ستة شباب وثلاث فتيات، وأن هناك مفارز طبية أخرى استقبلت مصابين أيضا.