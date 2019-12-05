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قتيلان وجرحى بانفجار سيارتيْن مفخختيْن شمال سوريا

قتيلان وجرحى بانفجار سيارتيْن مفخختيْن شمال سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قتل شخصان على الأقل، اليوم الخميس، فيما أصيب آخرون، بانفجار هزّ مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية المتحالفة معها.

وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بأن الانفجار أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وسقوط ستة جرحى، وأنه تم بواسطة سيارتين مفخختين"، وأشارت إلى أن التفجير وقع قرب دوار الأعلاف في المدينة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتحدث "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن وقوع انفجارين ناجمين عن آليتين مفخختين في المدينة، قائلا: "إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين".

ودخل الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل المسلحة المعارضة للسلطات في دمشق والمنضوية تحت لواء "الجيش الوطني السوري" إلى مدينة رأس العين في 20 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، بعد انسحاب عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" منها.

ومنذ إطلاقها في 9 تشرين الاول/أكتوبر عملية (نبع السلام) العسكرية شمال شرق سوريا ضد (وحدات الحماية الكردية)، بسطت تركيا سيطرتها على شريط عمقه 30 كيلومترا في الأراضي السورية.

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