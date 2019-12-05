القوات المسلحة السودانية تلقي القبض على عناصر من تنظيم (بوكو حرام)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القوات المسلحة السودانية، الخميس، أنها ألقت القبض على عناصر تابعين لتنظيم (بوكو حرام)، داخل الحدود السودانية.



وأفاد بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية بتمكّن الاستخبارات العسكرية من القبض على ستة من عناصر تنظيم (بوكو حرام)، داخل الحدود السودانية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وذكر البيان، أن المسلحين يحملون الجنسية التشادية، قائلا: "استنادا لعلاقات التعاون الأمني وفق برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، الموّقع بين السودان وليبيا والنيجر وجمهورية تشاد، تم تسليمهم للأجهزة الأمنية التشادية المختصة، وتم الاتفاق على استمرار تبادل المعلومات، والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود".



واختتم البيان بتأكيد حرص القوات المسلحة السودانية على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وجاهزيتها للكشف عن أي عناصر مسلحة تدخل السودان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.