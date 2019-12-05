مقتل مسلحين برصاص قوات الأمن المصري شمالي سيناء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الداخلية المصرية، اليوم الخميس، مصرع ثلاثة مسلحين، برصاص قوات الأمن، في منطقة جلبانة، شمالي سيناء.



وأفاد بيان الداخلية المصرية، بأن المسلحين، قتلوا أثناء قيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقال البيان: "جرى العثور على قنبلتين يدويتين وسلاحين آليين وكمية من الذخيرة، بحوزة المسلحين".



وكانت السلطات المصرية، قد أعلنت مقتل مجموعة مسلحين في المنطقة نفسها، خلال أيلول/سبتمبر الماضي، أثناء استعدادهم لشن هجوم ضد نقاط للشرطة والجيش.



وتقاتل قوات الأمن والجيش منذ سنوات، متشددين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين في محافظة شمال سيناء.