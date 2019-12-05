شؤون فلسطينية

إيطاليا: الاستيطان غير شرعي وحل الدولتين السبيل الوحيد لضمان سلام دائم

إيطاليا: الاستيطان غير شرعي وحل الدولتين السبيل الوحيد لضمان سلام دائم
رام الله - دنيا الوطن
جددت إيطاليا، اليوم الخميس، تأكيدها عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، ودعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان سلام دائم.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الإيطالية، عقب لقاء وزير خارجية فلسطين رياض المالكي اليوم الخميس، ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، في مقر وزارة الخارجية الإيطالية فارنسينا في العاصمة روما، حيث بحثا خلاله الوضع الراهن في فلسطين وعملية السلام والعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقالت الخارجية الإيطالية، إنه تم التأكيد مجددًا على الموقف الإيطالي والأمم المتحدة المشترك حول عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وتأكيد الدعم الإيطالي لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان سلام دائم.

أخبار ذات صلة

أبو بكر يحذر من جريمة الالتفاف على إضراب الأسير الهندي

أبو بكر يحذر من جريمة الالتفاف على إضراب الأسير الهندي

وفد أهلي يسلم رسالة لغوتيريش مطالبا بالحفاظ على (أونروا) وحقوق اللاجئين

وفد أهلي يسلم رسالة لغوتيريش مطالبا بالحفاظ على (أونروا) وحقوق اللاجئين

جوال وجمعية الشبان المسيحية يفتتحان مشروع تطوير الساحة الداخلية بالجمعية

جوال وجمعية الشبان المسيحية يفتتحان مشروع تطوير الساحة الداخلية بالجمعية

جبهة النضال: إقامة المشفى الأمريكي خدمة لإسرائيل

جبهة النضال: إقامة المشفى الأمريكي خدمة لإسرائيل

الرئيس ببيت عزاء عبد الرحمن: فلسطين خسرت رجلاً شجاعاً

الرئيس ببيت عزاء عبد الرحمن: فلسطين خسرت رجلاً شجاعاً

شاهد: بيت جالا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد بشعار &#34;رسالة فرح رغم المعاناة&#34;

شاهد: بيت جالا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد بشعار "رسالة فرح رغم المعاناة"

الأسير الهندي يواصل إضرابه عن الطعام في مستشفى &#34;كابلان&#34; ويرفض العلاج

الأسير الهندي يواصل إضرابه عن الطعام في مستشفى "كابلان" ويرفض العلاج

اشتية يحضر توقيع اتفاقيتين لدعم قطاع المياه والتجمعات والقرى بـ &#34;المناطق ج&#34;

اشتية يحضر توقيع اتفاقيتين لدعم قطاع المياه والتجمعات والقرى بـ "المناطق ج"

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

أبو بكر يحذر من جريمة الالتفاف على إضراب الأسير الهندي

أبو بكر يحذر من جريمة الالتفاف على إضراب الأسير الهندي

جوال وجمعية الشبان المسيحية يفتتحان مشروع تطوير الساحة الداخلية بالجمعية

جوال وجمعية الشبان المسيحية يفتتحان مشروع تطوير الساحة الداخلية بالجمعية

جبهة النضال: إقامة المشفى الأمريكي خدمة لإسرائيل

جبهة النضال: إقامة المشفى الأمريكي خدمة لإسرائيل

شاهد: بيت جالا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد بشعار &#34;رسالة فرح رغم المعاناة&#34;

شاهد: بيت جالا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد بشعار "رسالة فرح رغم المعاناة"

اشتية يحضر توقيع اتفاقيتين لدعم قطاع المياه والتجمعات والقرى بـ &#34;المناطق ج&#34;

اشتية يحضر توقيع اتفاقيتين لدعم قطاع المياه والتجمعات والقرى بـ "المناطق ج"

مجدلاني: نقف مع الصين بوجه التدخل الأمريكي

مجدلاني: نقف مع الصين بوجه التدخل الأمريكي

الحكومة الهندية تقدم ثلاثة ملايين دولار للحديقة التكنولوجية الفلسطينية

الحكومة الهندية تقدم ثلاثة ملايين دولار للحديقة التكنولوجية الفلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; في ذكرى توقيع ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

"الديمقراطية" في ذكرى توقيع ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

منوعات

مصور ينشر صوراً لفنانين من دون &#34;فوتوشوب&#34; أو &#34;فلاتر&#34;

مصور ينشر صوراً لفنانين من دون "فوتوشوب" أو "فلاتر"

ابنة شقيق عادل إمام تشعل انستجرام بصورة مع والدتها الفنانة المعتزلة

ابنة شقيق عادل إمام تشعل انستجرام بصورة مع والدتها الفنانة المعتزلة

&#34;اللي بيحبها يدعيلها&#34;.. بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية بالرياض

"اللي بيحبها يدعيلها".. بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية بالرياض

كارول سماحة: &#34;تعرضت للتحرش وابنتي تجمع ديانتين&#34;

كارول سماحة: "تعرضت للتحرش وابنتي تجمع ديانتين"

لجين عمران تحدث ضجة بما قالته عن العصمة في الزواج

لجين عمران تحدث ضجة بما قالته عن العصمة في الزواج

أحمد سعد يتحدث عن تجربته مع سمية الخشاب.. وهذا ماقاله عن زوجته القادمة

أحمد سعد يتحدث عن تجربته مع سمية الخشاب.. وهذا ماقاله عن زوجته القادمة

مطربة لبنانية تشعل مواقع التواصل بغنائها &#34;طلع البدر علينا&#34; داخل كنيسة

مطربة لبنانية تشعل مواقع التواصل بغنائها "طلع البدر علينا" داخل كنيسة

60 ثانية مؤثرة جمعت أحمد عدوية مع شعبان عبدالرحيم في لحظاته الأخيرة

60 ثانية مؤثرة جمعت أحمد عدوية مع شعبان عبدالرحيم في لحظاته الأخيرة

أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى.. وتتحدى مادونا وجنفير لوبيز

أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى.. وتتحدى مادونا وجنفير لوبيز

&#34;الفاتحة ثم الصليب&#34;.. مايا دياب تثير جدلًا بتصرف &#34;غريب&#34; في السعودية

"الفاتحة ثم الصليب".. مايا دياب تثير جدلًا بتصرف "غريب" في السعودية

عربي

عشرات القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

عشرات القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

السعودية تستعد لظاهرة لم تحدث منذ 118 عاماً

السعودية تستعد لظاهرة لم تحدث منذ 118 عاماً

طالب تونسي يحل لغزاً حيّر العلماء منذ مئة عام

طالب تونسي يحل لغزاً حيّر العلماء منذ مئة عام

قرار مصري بشأن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة

قرار مصري بشأن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة