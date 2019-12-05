ليبرمان يقدم مبادرة لمنع انتخابات ثالثة





ووفقاً لموقع (واللا) الإسرائيلي، فإن الحكومة المؤقتة ستتكون من 11 وزيراً بما في ذلك رئيس الحكومة، كما أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين هو من سيتولى مسؤولية تحديد هوية الوزراء ورئيس الحكومة.





وتضمنت المبادرة أيضاً، أن تمتلك الحكومة المؤقتة صلاحية المصادقة على ميزانية الدولة بدون الحاجة إلى الحصول على تصويت الكنيست.

رام الله - دنيا الوطنقدم حزب (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمان، مبادرة جديدة تهدف إلى الحيلولة دون الذهاب إلى انتخابات كنيست ثالثة، وذلك من خلال تشكيل حكومة خبراء مؤقتة لمدة عام.