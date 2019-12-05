الرئيس ببيت عزاء عبد الرحمن: فلسطين خسرت رجلاً شجاعاً

الرئيس عباس ببيت عزاء أحمد عبد الرحمن

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رام الله - دنيا الوطن

زار الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، منزل عائلة المناضل الوطني الكبير الراحل أحمد عبد الرحمن في مدينة رام الله، وقدم واجب العزاء برحيله.



وأثنى الرئيس على مناقب الفقيد، مؤكداً أن فلسطين خسرت رجلاً شجاعاً أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبه وقراره الوطني المستقل، كما أشاد بنضالاته ودوره الوطني الكبير في خدمة القضية الفلسطينية.



بدورها، أثنت العائلة على زيارة الرئيس وتقديم واجب العزاء بفقيدهم، مشيدة بمواقف الرئيس وثباته وإخلاصة للمناضلين من أبناء شعبنا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان الرئيس عباس وأعضاء القيادة قد تقبلوا أمس واجب العزاء بالمناضل الراحل عبد الرحمن في مقر الرئاسة، حيث أم بيت العزاء، شخصيات وطنية وسياسية وقادة الفصائل الوطنية، وممثلون عن المجتمع المدني، وكبار المسؤولين وحشد كبير من المواطنين.