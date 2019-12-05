دولي

الإعلان عن تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله والرئيس الأمريكي يعلق

الإعلان عن تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله والرئيس الأمريكي يعلق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي أن المجلس قام بصياغة مواد المساءلة، ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي: إنه تم تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله عن السلطة، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنك) الروسية.

وقالت رئيسة مجلس النواب: إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب، مضيفة: للصحفيين "أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير".

من جهته، ترامب اليوم الخميس أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعاً لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.

وكتب ترامب على (تويتر): "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".

أخبار ذات صلة

الحرائق تطوّق سيدني والوضع يخرج عن السيطرة بمناطق أخرى

الحرائق تطوّق سيدني والوضع يخرج عن السيطرة بمناطق أخرى

ليبرمان يقدم مبادرة لمنع انتخابات ثالثة

ليبرمان يقدم مبادرة لمنع انتخابات ثالثة

لجنة الانتخابات الإسرائيلية تُقر بصعوبة إجراء انتخابات ثالثة للكنيست

لجنة الانتخابات الإسرائيلية تُقر بصعوبة إجراء انتخابات ثالثة للكنيست

إسرائيل تدعو لتشكيل تحالف (غربي - عربي) لمواجهة إيران

إسرائيل تدعو لتشكيل تحالف (غربي - عربي) لمواجهة إيران

معاريف: انتشال جثة مستوطن في منطقة (رمات غان)

معاريف: انتشال جثة مستوطن في منطقة (رمات غان)

شاهد: اندلاع حريق كبير بالقرب من مستوطنة إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية

شاهد: اندلاع حريق كبير بالقرب من مستوطنة إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية

ثلاثة قتلى باطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية في هاواي

ثلاثة قتلى باطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية في هاواي

نتنياهو وبومبيو يبحثان الملف الإيراني وتعزيز &#34;الدفاع المشترك&#34;

نتنياهو وبومبيو يبحثان الملف الإيراني وتعزيز "الدفاع المشترك"

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

أبو بكر يحذر من جريمة الالتفاف على إضراب الأسير الهندي

أبو بكر يحذر من جريمة الالتفاف على إضراب الأسير الهندي

جوال وجمعية الشبان المسيحية يفتتحان مشروع تطوير الساحة الداخلية بالجمعية

جوال وجمعية الشبان المسيحية يفتتحان مشروع تطوير الساحة الداخلية بالجمعية

جبهة النضال: إقامة المشفى الأمريكي خدمة لإسرائيل

جبهة النضال: إقامة المشفى الأمريكي خدمة لإسرائيل

شاهد: بيت جالا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد بشعار &#34;رسالة فرح رغم المعاناة&#34;

شاهد: بيت جالا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد بشعار "رسالة فرح رغم المعاناة"

اشتية يحضر توقيع اتفاقيتين لدعم قطاع المياه والتجمعات والقرى بـ &#34;المناطق ج&#34;

اشتية يحضر توقيع اتفاقيتين لدعم قطاع المياه والتجمعات والقرى بـ "المناطق ج"

مجدلاني: نقف مع الصين بوجه التدخل الأمريكي

مجدلاني: نقف مع الصين بوجه التدخل الأمريكي

الحكومة الهندية تقدم ثلاثة ملايين دولار للحديقة التكنولوجية الفلسطينية

الحكومة الهندية تقدم ثلاثة ملايين دولار للحديقة التكنولوجية الفلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; في ذكرى توقيع ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

"الديمقراطية" في ذكرى توقيع ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

منوعات

مصور ينشر صوراً لفنانين من دون &#34;فوتوشوب&#34; أو &#34;فلاتر&#34;

مصور ينشر صوراً لفنانين من دون "فوتوشوب" أو "فلاتر"

ابنة شقيق عادل إمام تشعل انستجرام بصورة مع والدتها الفنانة المعتزلة

ابنة شقيق عادل إمام تشعل انستجرام بصورة مع والدتها الفنانة المعتزلة

&#34;اللي بيحبها يدعيلها&#34;.. بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية بالرياض

"اللي بيحبها يدعيلها".. بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية بالرياض

كارول سماحة: &#34;تعرضت للتحرش وابنتي تجمع ديانتين&#34;

كارول سماحة: "تعرضت للتحرش وابنتي تجمع ديانتين"

لجين عمران تحدث ضجة بما قالته عن العصمة في الزواج

لجين عمران تحدث ضجة بما قالته عن العصمة في الزواج

أحمد سعد يتحدث عن تجربته مع سمية الخشاب.. وهذا ماقاله عن زوجته القادمة

أحمد سعد يتحدث عن تجربته مع سمية الخشاب.. وهذا ماقاله عن زوجته القادمة

مطربة لبنانية تشعل مواقع التواصل بغنائها &#34;طلع البدر علينا&#34; داخل كنيسة

مطربة لبنانية تشعل مواقع التواصل بغنائها "طلع البدر علينا" داخل كنيسة

60 ثانية مؤثرة جمعت أحمد عدوية مع شعبان عبدالرحيم في لحظاته الأخيرة

60 ثانية مؤثرة جمعت أحمد عدوية مع شعبان عبدالرحيم في لحظاته الأخيرة

أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى.. وتتحدى مادونا وجنفير لوبيز

أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى.. وتتحدى مادونا وجنفير لوبيز

&#34;الفاتحة ثم الصليب&#34;.. مايا دياب تثير جدلًا بتصرف &#34;غريب&#34; في السعودية

"الفاتحة ثم الصليب".. مايا دياب تثير جدلًا بتصرف "غريب" في السعودية

عربي

القوات المسلحة السودانية تلقي القبض على عناصر من تنظيم (بوكو حرام)

القوات المسلحة السودانية تلقي القبض على عناصر من تنظيم (بوكو حرام)

عشرات القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

عشرات القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

السعودية تستعد لظاهرة لم تحدث منذ 118 عاماً

السعودية تستعد لظاهرة لم تحدث منذ 118 عاماً

طالب تونسي يحل لغزاً حيّر العلماء منذ مئة عام

طالب تونسي يحل لغزاً حيّر العلماء منذ مئة عام