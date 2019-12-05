الإعلان عن تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله والرئيس الأمريكي يعلق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي أن المجلس قام بصياغة مواد المساءلة، ضد الرئيس دونالد ترامب.



وقالت بيلوسي: إنه تم تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله عن السلطة، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنك) الروسية.



وقالت رئيسة مجلس النواب: إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب، مضيفة: للصحفيين "أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير".



من جهته، ترامب اليوم الخميس أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعاً لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.



وكتب ترامب على (تويتر): "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".