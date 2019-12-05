اشتية يحضر توقيع اتفاقيتين لدعم قطاع المياه والتجمعات والقرى بـ "المناطق ج"









رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وقعت الحكومة الفلسطينية مع وكالة التنمية الفرنسية، اليوم الخميس في مكتب رئيس الوزراء برام الله، اتفاقيين لصالح دعم التنمية في المناطق "ج" بقيمة 10 مليون يورو، ولصالح قطاع المياه بقيمة 10 مليون يورو من فرنسا.وقال رئيس الوزراء: "دعم فرنسا لمجموعة من التجمعات والقرى في المناطق "ج" في سلفيت وطوباس والجفتلك، بقيمة 10 مليون يورو، يقع في صلب استراتيجية عمل الحكومة الهادفة لتثبيت هذه المناطق جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".وأضاف اشتية: "الاتفاقية الاخرى تستهدف بالدرجة الأولى تعزيز شبكات المياه في منطقة عابود وقرى غرب رام الله، وستكون المرحلة الاولى فيها بمساعدة من الحكومة الفرنسية بمبلغ 10 يورو، ومن المتوقع أن يليها دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو".وتابع: "اتقدم بجزيل الشكر لشركائنا في الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية، على ما يقدمونه لنا من دعم".من جانبه، أكد القنصل الفرنسي رينيه تروكاز رسالة بلاده بدعم التنمية في فلسطين في كل المجالات بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية، شاكرا الحرص على انجاح مساعي بلاده التنموية في فلسطين.ووقع الاتفاقيات وزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، والقنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز، والمديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين كاثرين بونود.