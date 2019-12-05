مجدلاني: نقف مع الصين بوجه التدخل الأمريكي



كما شدد على دعم حقوق جمهورية الصين الشعبية في التجارة الدولية وضد الحرب التجارية الامريكية، مؤكدا على الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط، ومثمنا دعمها المتواصل لقضية شعبنا.



ومن جانبه ثمن السفير الصيني موقف الجبهة الذي يمثل تعزيز للعلاقات بين الطرفين.



رام الله - دنيا الوطنأدان الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني، التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية ومحاولة التدخل في هونج كونج لفصلها عن الصين،وان ادارة ترامب التي تدعم الاحتلال الاسرائيلي،وتحاول خلق الفوضى وزعزعة استقرار الدول ،في انتهاكات واضحة للعلاقات الدولية واعتداء على سيادة الدول.وأضاف خلال لقائه اليوم بمكتبه، سفير جمهورية الصين لدى دولة فلسطين قواة واي حيث أطلعه على اخر المستجدات السياسية،وتطورات الأوضاع، وخصوصا المستشفى الامريكي بغزة وتداعيات ذلك والذي يندرج ضمن مخططات ادارة ترامب مع الاحتلال لفصل القطاع عن الضفة.