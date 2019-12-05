شاهد: الجيش الإسرائيلي يدمر متفجرات زعم العثور عليها في بيت أمر





في السياق، أفاد موقع (كان حدشوت): أن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير المتفجرات التي عُثر عليها في البلدة.

















رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الخميس، أنه خلال الليل عثرت قوات الجيش الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، جنوب الخليل، على 15 قنبلة أنبوبية، ومواد متفجرة، ومواد لصنع السلاح، وفق زعمها.