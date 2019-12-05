دولي

لجنة الانتخابات الإسرائيلية تُقر بصعوبة إجراء انتخابات ثالثة للكنيست

لجنة الانتخابات الإسرائيلية تُقر بصعوبة إجراء انتخابات ثالثة للكنيست
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية صعوبة إجراء انتخابات الكنيست للمرة الثالثة مطلع العام المقبل، مشددةً على أن هناك صعوبات كبيرة تواجه ذلك.

وأوضحت اللجنة، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه في حال تقرر إجراء انتخابات ثالثة فإن المخازن فارغة والمعدات هالكة، متابعةً: "يجب توفير ميزانية 329 مليون شيكل على الأقل للانتخابات، كما يجب توظيف وتدريب 45000 شخص، نحن في وضع معقد للغاية، هذا وضع تاريخي وغير عادي".

يذكر أن الأحزاب الإسرائيلية فشلت في التوافق للوصول إلى حكومة جديدة، الأمر الذي دفع الرئيس الإسرائيلي لإعادة التكليف للكنيست، فيما تلوح بوادر انتخابات ثالثة للكنيست الإسرائيلي في الأفق. 

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