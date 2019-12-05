عريقات والسفير الياباني يفتتحان مشروع الطاقة البديلة

قام الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وسعادة السفير اليابابني السيد ماسايوكي والسيد جهاد ابو العسل محافظ محافظة اريحا والاغوار والسيدعزمي بلاونة مدير التربية والتعليم في اريحا ، بافتتاح مشروع الطاقة البديلة في مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات في اريحا.



وقدمت مديرة المدرسة الاخت ماجدة حداد شكرها لسعادة السفير الياباني على دعم المشروع والى الدكتور صائب عريقات على الدعم المتواصل الذي يقوم به في مساعدة مؤسسات محافظىة اريحا بشكل عام ومدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات بشكل خاص والتي كان اخرها مشروع الطاقة البديلة ( الشمسية) واضافة اربع غرف صفية.



من ناحيته قدم الدكتور عريقات شكره الجزيل للشعب الياباني الصديق والحكومة اليابانية على الدعم المتواصل الذي يقدموه للشعب الفلسطيني في كافة المجالات منوها على أهمية مشاريع الطاقة البديلة وذلك لتقليل الاعتماد على شراء الكهرباء من إسرائيل. كما قدم شكره لادارة مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات على الجهد الذي يقومون به وعلى الانجازات التي حققوها.





بدوره قال السفير الياباني السيد ماسايوكي ان الحكومة اليابانية حريصة كل الحرص على تنفيذ مشاريع حيوية في فلسطين وخصوصاً من خلال مؤسسة التعاون الياباني ( جايكا ) كما تطرق الى العلاقات المميزة التي تجمع الشعبين الياباني والفلسطيني.





بدوره، قال السيد جهاد ابو العسل محافظ محافظة اريحا والاغوار ان مشاريع الطاقة البديلة هي على سلم اولويات عمل المحافظة وان اريحا تعتبر المناخ المناسب لمثل هذه المشاريع ، وقدم شكره للحمومة اليابانية على دعمها هذا المشروع.







رام الله - دنيا الوطن