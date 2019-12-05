رأفت: المجتمع الدولي يرفض الاحتلال ويتوجب على كاتس عدم الحديث عن الأخلاق





رام الله - دنيا الوطنرحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت بالقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لصالح الشعب الفلسطيني في " يوم فلسطين".وأشار رأفت في بيان صادر عن مكتبة، اليوم الخميس، أن تصويت أمس في الأمم المتحدة يؤكد على الاجماع الدولي بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وإنهاء الاحتلال الاستيطاني الاستعماري والعسكري الإسرائيلي عن سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأعتبر أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس فيما يتعلق بتصويت الجمعية العامة أمس والذي يصور تصويت بعض الدول الأوربية ضد احدى القرارات الأربع والمعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة" بأنه انتصار أخلاقي لصالح إسرائيل بالهرطقات لما يمثله الاحتلال من عمل لا أخلاقي.وقال رأفت: "إن المجتمع الدولي عموما يرفض الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وللجولان العربي السوري لما يمثله من انتهاك للقرارات الدولية، ويتوجب على كاتس عدم التحدث عن الاخلاق فالاحتلال إجرامي بشتى أشكاله ومفاهيمه".وفي نهاية بيانه دعا رأفت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاجرامي عن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإلزام إسرائيل بتنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي.