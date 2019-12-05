مجدلاني: بدأنا توزيع وحدات "الانارة الآمنة" لبيوت الأسر الفقيرة بغزة





رام الله - دنيا الوطنغزة- قال وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني أن مديريات التنمية الاجتماعية في محافظات قطاع غزة، شرعت بتوزيع وحدات الإنارة الآمنة لعدد من الأسر المستفيدة كحل مؤقت لأزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع، بدعم من مؤسسة قطر الخيرية.وأضاف مجدلاني، أن هذا المشروع يهدف إلى إنارة أكثر من 1400 منزلاً لأسر مستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 91 ألف دولار، مؤكداً على حرص الوزارة بتوفير الحياة الكريمة لأبنائنا في قطاع غزة وتعزيز صمودهم في ظل المعاناة اليومية نتيجية انقطاع التيار الكهربائي المستمر وبصورة غير منتظمة، وحرصاً من الوزارة على ايجاد حل بديل للأسر الفقيرة نتيجة المعاناة من قطع التيار الكهربائي وتعرض الأطفال لخطر الحرق والاختناق من الشموع والمولدات والتي انتشرت مؤخراً في قطاع غزة، والتي ذهب ضحيتها العديد من الأطفال.وشكر مجدلاني مؤسسة قطر الخيرية على دعمها السخي للمشروع، وسعيهم الحثيث للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.