قوات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل وحظيرة في يطا

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة منازل وحظيرة اغنام في منطقة مغاير العبيد شرق يطا جنوب الخليل.



وتعود ملكية هذه المنازل إلى: شحادة مخامرة، الذي يسكن في المنزل مع عائلته المكونة من ثمانية أفراد، ومنزل نجليه، ومصلح شحادة مخامرة ويسكنه مع زوجته، وصلاح شحادة مخامرة ويسكن المنزل مع وزوجته وطفلهما.