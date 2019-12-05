قوات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل وحظيرة في يطا
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة منازل وحظيرة اغنام في منطقة مغاير العبيد شرق يطا جنوب الخليل.
وتعود ملكية هذه المنازل إلى: شحادة مخامرة، الذي يسكن في المنزل مع عائلته المكونة من ثمانية أفراد، ومنزل نجليه، ومصلح شحادة مخامرة ويسكنه مع زوجته، وصلاح شحادة مخامرة ويسكن المنزل مع وزوجته وطفلهما.
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة منازل وحظيرة اغنام في منطقة مغاير العبيد شرق يطا جنوب الخليل.
وتعود ملكية هذه المنازل إلى: شحادة مخامرة، الذي يسكن في المنزل مع عائلته المكونة من ثمانية أفراد، ومنزل نجليه، ومصلح شحادة مخامرة ويسكنه مع زوجته، وصلاح شحادة مخامرة ويسكن المنزل مع وزوجته وطفلهما.
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