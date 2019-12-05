شؤون فلسطينية

سلطة النقد تصدر بياناً بشأن تحويل عملة الشيكل للعملات الأجنبية

سلطة النقد تصدر بياناً بشأن تحويل عملة الشيكل للعملات الأجنبية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس، بياناً بشأن وجود مشكلة تتعلق بتحويل الشيكل للعملات الأجنبية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، جاء فيه: 

تعقيباً على ما يتردد في بعض وسائل الإعلام، بخصوص وجود مشكلة تتعلق بتحويل الشيكل، تود سلطة النقد أن توضح أنه لا توجد أي مشكلة مصرفية في هذا الجانب، ولا وجود أساساً لمشكلة اسمها تحويل الشيكل للعملات الأجنبية.

إن مشاكل أزمة فائض الشيكل لدى البنوك العاملة في فلسطين هي روتينية، وتقوم سلطة النقد منذ عدة سنوات بمعالجتها بنجاح، وأن هذا الأمر غير مرتبط بأي أزمات أخرى.

وكانت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قالت: إن أزمة العجول أشعلت حرباً بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن هناك أوامر بوقف تحويل الشيكل إلى البنوك الفلسطينية.

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