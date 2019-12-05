شاهد: الصحفي عمارنة يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية











رام الله - دنيا الوطنكشف الصحفي الفلسطيني، معاذ عمارنة تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية بعد إجرائه ثلاث عمليات في عينه.وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إنه بدأ يتعافى ويتشافى، وأمامه رحلة طويلة من العلاج، مشيراً إلى أنه أجرى ثلاث عمليات في مستشفى (هداسا) بالقدس.وتابع: أن آخر عملية أجراها كان "استئصال العين"، مؤكداً أنه تم تحويله لمركز في حيفا لتجميل العيون.وأعرب عمارنه عن أمله في إكمال مشواره الصحفي، وإيصال رسالته للعالم.