شاهد: الصحفي عمارنة يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الصحفي الفلسطيني، معاذ عمارنة تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية بعد إجرائه ثلاث عمليات في عينه.
وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إنه بدأ يتعافى ويتشافى، وأمامه رحلة طويلة من العلاج، مشيراً إلى أنه أجرى ثلاث عمليات في مستشفى (هداسا) بالقدس.
وتابع: أن آخر عملية أجراها كان "استئصال العين"، مؤكداً أنه تم تحويله لمركز في حيفا لتجميل العيون.
وأعرب عمارنه عن أمله في إكمال مشواره الصحفي، وإيصال رسالته للعالم.
كشف الصحفي الفلسطيني، معاذ عمارنة تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية بعد إجرائه ثلاث عمليات في عينه.
وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إنه بدأ يتعافى ويتشافى، وأمامه رحلة طويلة من العلاج، مشيراً إلى أنه أجرى ثلاث عمليات في مستشفى (هداسا) بالقدس.
وتابع: أن آخر عملية أجراها كان "استئصال العين"، مؤكداً أنه تم تحويله لمركز في حيفا لتجميل العيون.
وأعرب عمارنه عن أمله في إكمال مشواره الصحفي، وإيصال رسالته للعالم.
التعليقات