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إسرائيل تدعو لتشكيل تحالف (غربي - عربي) لمواجهة إيران

إسرائيل تدعو لتشكيل تحالف (غربي - عربي) لمواجهة إيران
وزير الخارجية الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مبادرة لتشكيل تحالف عسكري (غربي - عربي)، بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران، وذلك غداة اتهام بريطانيا وألمانيا وفرنسا لطهران بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدة له عبر (تويتر): "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بأن إيران تطور صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في مخالفة للاتفاق النووي".

وأضاف كاتس: "الخطوة التالية يجب أن تكون تشكيل تهديد عسكري فعال متمثل بتحالف غربي-عربي بقيادة الولايات المتحدة بغية ردع العدوان الإيراني، هذه لحظات حرجة".

وفي وقت سابق، أكد كاتس،  أنه أوعز لمكتبه بإعداد قائمة جميع الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لطرحها خلال الجلسة السنوية التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي في 19 ديسمبر الجاري لبحث تطبيق قرار المجلس المتعلق بالاتفاق النووي.

من جانبه، رحب زعيم تحالف "أزرق-أبيض"، أكبر قوة في الكنيست الإسرائيلي الحالي وأحد المنافسين الأوفر حظا لتولي رئاسة حكومة إسرائيل، بيني غانتس، عبر "تويتر" برسالة الثلاثية الأوروبية، متهما إيران ببذل مساع مستمرة بغية الحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير قدراتها الصاروخية.

وقال: "الدول الأوروبية أدركت أيضا أن إيران تشكل خطرا على السلام الدولي والاستقرار الإقليمي، والوقت حان للانتقال من الرسائل إلى الأفعال، وفرض عقوبات ملموسة على إيران".

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