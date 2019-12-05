شاهد: جامعة الأزهر تُشارك في مسابقة "هالت برايز"

تشارك جامعة الأزهر في غزة، هذا العام في مسابقة هالت برايز بالشراكة مع الأمم المتحدة، أو كما يطلق عليها –جائزة نوبل الطلابية، وهي أكبر محرك عالمي للمشاريع الريادية، بأكثر من 2500 متطوع حول العالم، حيث يتم طرح مشكلة عالمية للشباب ببداية كل دورة مبنية على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ليشاركوا في أطروحاتهم في إيجاد حلول لها.





وخلال ما يقارب العشر سنوات، قامت هالت برايز بنفع ودعم ما يزيد عن مليون شاب وشابة لتطوير مستقبل سوق العمل في ما يزيد عن 120 مدينة حول العالم.



وأفادت دانا صبح مسؤولة العلاقات العامة في الفريق المنظم بجامعة الأزهر، أن التدريب اليوم للفرق المتنافسة المترشحة لمسابقة هالت برايز -جامعة الازهر من أجل تنمية قدراتهم والعمل على تطوير أفكارهم ومشاريعهم الريادية بالتعاون مع حاضنة اليوكاس وتأهليهم للمرحلة الإقليمية ما بعد شهر 12.



وقال محمد الدلو المنسق العام للفريق المنظم من جامعة الازهر أن مسابقة هالت برايز أو كما يطلق عليها –جائزة نوبل الطلابية، هي مسابقة يتم اطلاقها سنويا للطلبة في جامعات قطاع غزة من قبل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون حيت يتم تقديم الفكرة الناشئة الخاصة بالفرق ومن ثم يقوم الفريق المنظم بتقديم التدريبات اللازمة من أجل انشاء الفكرة وتطويرها والعمل عليها مع خبراء واستشاريين مختصين.











خاص دنيا الوطن - حنين أبو حمدة