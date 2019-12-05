عشرات القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت السلطات الموريتانية أن 58 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل البلاد.



وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، إيواء 85 مهاجراً ناجياً، علاوة على عشرة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى على وجه الاستعجال لخطورة وضعهم، من ركاب القارب المنكوب الذي انطلق من العاصمة الغامبية بانجول نحو إسبانيا.



وانتشلت السلطات حتى الآن 58 جثة من البحر، وحسب المعلومات المتوفرة كان على متن القارب 150-180 شخصا، بينهم نساء، ومعظم الركاب شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً.



من جانبها، نقلت منظمة الهجرة الدولية عن مهاجرين ناجين تأكيدهم، أن نحو 150 شخصاً كانوا على متن القارب الذي غادر غامبيا الأربعاء الماضي.