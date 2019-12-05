قوات الاحتلال تهدم "كراجا" ومغسلة مركبات غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تهدم محلا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "كراجا" ومغسلة مركبات في قرية الولجة غرب بيت لحم.



وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن جرافات الاحتلال هدمت كراجاً ومغسلة للمركبات على مدخل القرية الرئيسي، تعود للمواطن حسام خليفة، بحجة عدم الترخيص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).