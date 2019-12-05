الخارجية: نتابع قضية وفاة الدكتور الهشيم من مدينة غزة في مالدوفيا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن دائرة الرعاية القنصلية فيها وسفارة دولة فلسطين لدى رومانيا تتابع باهتمام كبير وفاة المواطن الدكتور ايهاب الهشيم من مدينة غزة، حيث وجد متوفياً في مسكنه في جمهورية مالدوفيا.



وبينت أن السفارة في رومانيا تتابع مع الجهات الرسمية في جمهورية مالدوفيا، جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القضية، وتتعاون مع الجالية العربية والاسلامية اجراءات استلام الجثمان ومراسيم الدفن.



كما تتابع الوزارة مع عائلته وذويه جميع هذه التفاصيل.