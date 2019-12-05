نقابة المهندسين والجامعة العربية الأمريكية تنظمان ندوة حول الأجيال المستقبلية للشبكات اللاسلكية





رام الله - دنيا الوطننظمت اللجنة العلمية المركزية في نقابة المهندسين بالتعاون مع الجامعة العربية الأمريكية، أمس الأربعاء، الندوة العلمية الخامسة في هندسة الاتصالات تحت عنوان ” الأجيال المستقبلية للشبكات اللاسلكية : الفرص والتحديات"، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة العربية الأمريكية أ .د علي زيدان أبو زهري.وحضر الندوة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحاق سدر، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، ونقيب المهندسين د .م جلال الدبيك، ورئيس اللجنة العلمية في النقابة د. سمير أبو عيشة وعدد من مدراء المؤسسات والأكاديميين ذات العلاقة وطلبة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات .بدوره، أكد الدكتور أبو زهري على أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتطوير البرامج الاكايمية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، كما تسعى بشكل دائم لاستحداث وتحديث المختبرات العلمية لتأهيل الطلبة خاصة في المساقات العملية وتوفير كل ما يلزم لابناء المجتمع المحلي للاستفادة من ما تقدمه الكلية من دورات علمية وتكنولوجية في العديد من المجالات.وتخلل الندوة العلمية عدة جلسات تناولت الوضع الراهن لأجيال الشبكات اللاسلكية التي انتشرت بشكل كبير وحلت محل الشبكات السلكية .وأشار وزير الاتصالات د. اسحاق سدر إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى بشكل ثابت ومستمر لتعزيز شراكاتها مع كافة القطاعات الحكومية والصناعية والاكاديمية لدعم واعداد البحوث التطبيقية لانتاج ونشر ثقافة المعرفة.واكد أن مواكبة التطور في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين يواجه عدة تحديات يفرضها الاحتلال الاسرائيلي والتي تعيق من تقدمه من خلال فرض تحديات على مشغلي الشبكات ومقدمي الخدمات والمتمثلة في ترددات الجيلين الرابع والخامس ومنع ادخال الاجهزة والمعدات لمواكبة التقنيات الجديدة التي يستخدمها العالم.وأضاف معالي الدكتور اسحاق سدر أن القيود المفروضة على تخصيص الترددات اعاقت لسنوات طويلة قدرة المشغلين الفلسطينيين على تقديم خدمات جديدة للسوق المحلي كمان حدث مع التاخير والمنع المتعمد لما يزيد عن 11 عاما حتى تم ادخال الجيل الثالث 3G على الشبكات الفلسطينية.من جانبه، أكد نقيب المهندسين د.م. جلال الدبيك أن مجلس النقابة قد باشر بالاستثمار بالعديد من المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كان من أبرزها مشروع بوابة الخدمات الالكترونية، ومشروع التدقيق الالكتروني للمخططات الهندسية، ومشروع الدفع الإلكتروني والذي سيتم العمل بمرحلته الأولى قريباً، بالإضافة الى العديد من البرامج الأخرى.واضاف أن المجلس انشأ لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تضم نخبة من المتخصصين بهذا المجال وتشمل خطة النقابة كذلك توفير الكمبيوتر العملاق.وقال د.م. الدبيك إن النقابة شأنها شأن أي جسم في الوطن يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة أمام مجتمعه، وانطلاقا من هذه المسؤؤلية تعمل النقابة وفقاً لخطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة نستند فيها لرؤية النقابة ورسالتها وأهدافها المتمثلة بنقابة وطنية مهنية ريادية حاضرة محلياً وعربياً ودولياً.وأضاف نحن في النقابة نعمل على تنظيم المهنة وتطويرها والارتقاء بالاعضاء مهنياً وعلمياً واجتماعياً واقتصادياَ، وتنظيم العمل مع القطاعات الاخرى ذات العلاقة بالعمل الهندسي وذلك تحقيقاً لرسالتنا في خدمة للمجتمع والوطن والامة، ولتحقيق اهداف النقابة، تم تشكيل لجان مركزية واخرى على مستوى فروع النقابة ومن هذه اللجان: اللجنة العلمية والتي كان لها دور مميز في تنفيذ العديد من الفعاليات العلمية.وأكد رئيس اللجنة العليمية د. سمير أبو عيشة على أن الندوة ستسلط الضوء حول آلية تسهيل وصول التقنية المدمجة واللاسلكية الحديثة إلى جميع فئات المجتمع الفلسطيني باتجاه اقامة مجتمع معرفي متطور يتيح للجميع الحصول على المعلومات والتي تعتبر الركيزة الأساسية للثورة الصناعية الرابعة.في ذات السياق، أكد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب على أهمية تنظيم الندوات العلمية لمواكبة التطورات الحديثة في الثورة الصناعية الحديثة في الأنظمة المعلوماتية وكل ما هو جديد فيها .وقال إن فلسطين وضعت اسمها على خارطة الثورة التكنولوجية وأصبحت عضوا فعالا وشريكا في العديد من المؤسسات في المنظومة الدولية، ومازال يناضل لنيل حريته ضد الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .الجدير ذكره أن تضمنت الندوة توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأمريكية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز وتطوير العلاقة الاستراتيجة التي تربط الجانبين من خلال جملة من المشاريع مستقبلا.