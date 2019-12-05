شؤون فلسطينية

منخفض جوي سريع مساء اليوم والأحد المقبل المنخفض الأكثر فعالية

منخفض جوي سريع مساء اليوم والأحد المقبل المنخفض الأكثر فعالية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال الراصد الجوي، ليث العلامي: إن المنخفض الجوي الذي سيضرب فلسطين اليوم الخميس وصل إلى المناطق الشمالية وسيتمد في ساعات العصر إلى باقي المناطق الوسطى والجنوبية.

وأوضح العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المنخفض الجوي يتمركز أواسط الأراضي السورية ومصحوب بكتلة هوائية باردة، مشيراً إلى أن الأمطار بدأت بالهطول في الجليل الأعلى وأنه خلال الساعات القادمة وخاصة العصر والمساء من المتوقع هطول الأمطار بمختلف المناطق وتحديداً الوسطى والجنوبية".

وأضاف العلامي: "ستكون الأمطار متوسطة وأحياناً غزيرة؛ ولكنها بشكل عام متفرقة، وستستمر الأمطار بالهطول حتى مساء يوم غد الجمعة، وعلى فترات متقطعة وليست بشكل متواصل بحيث تشمل مختلف المناطق مع انخفاض على درجات الحرارة".

وتابع العلامي: "درجات الحرارة تصبح دون معدلها العام بحدود درجتين لثلاث درجات مئوية، والسبت سيكون هطول الأمطار في السواحل الجنوبية وبقية مناطق فلسطين ستكون الأمطار ضعيفة ولا تغير يذكر على درجات الحرارة". 

وأكمل العلامي: "الأحد هناك تقدم لكتلة هوائية باردة ومنخفض جوي جديد ومع ساعات المساء سيكون هناك هطول للأمطار وتمتد بشكل سريع للمناطق الوسطى والجنوبية وغزيرة بعض الفترات وتمتد حتى الثلاثاء المقبل"، مشدداً على أن المنخفض الجوي المتوقع ليلة الأحد هو الأكثر فعالية منذ بداية الموسم ويشهد انخفاضا شديداً بدرجات الحرارة".  

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