الشيوخي: افراج الاحتلال عن شحنات العجول المحتجزة انتصار للحكومة ولبرنامج الانفكاك الاقتصادي



وقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد رضخت لحقوق شعبنا بالاستيراد المباشر وافرجت امس عن جميع العجول المحتجزة تعسفيا بشكل غير قانوني وبدا اصحابها بنقلها من الميناء الى الضفة الغربية وقطاع غزة وفق اجراءات الاستيراد المتبعه مع وزارة الزراعة والجهات الفلسطينية المختصة .



واشار الشيوخي انه يوم امس وصل الى الخليل 500 عجل لاحد التجار المستوردين واليوم سيصل قطاع غزة 1000عجل ويوم الاحد سيصل ايضا 1000عجل ثانية الى قطاع غزة وسوف يصل الى الضفة الغربية اليوم 1000عجل اخرى .



واضاف الشيوخي ان هناك كميات اخرى من العجول موجودة في الميناء ضمن مرحلة الفحوصات في ما يعرف ب (الكرنتينة ) وهناك كميات بطريقها في البواخر في البحر باتجاه الميناء وهناك تجار ومستوردين فلسطينيين يقومون بشراء وشحن العجول من بلد المنشا من الدول المسموح استيراد العجول منها لجلبها الى مناطقنا الفلسطينية عبر الاستيراد المباشر بدون السمسارة والوسطاء من المستوردين الاسرائيليين الذين يزيدون في التكلفة على حساب المستهلك الفلسطيني .



وقال الشيوخي انني ازف البشرى الى جمهور المستهلكين الفلسطينيين في جميع المحافظات بان قرار فتح باب استيراد العجول من الخارج قد نجح نجاحا كبيرا وهذا من شانه تخفيض التكلفة على الموردين وسيزيد من العرض مما سيساهم في تخفيض اسعار لحم العجل في الفترة القريبة القادمة عن الاسعار المعتادة .



ووصف المستوردين والتجار الذين غامروا باموالهم وقاموا بالاستيراد المباشر للعجول في ظل العوائق الاحتلالية بانهم ابطال ومقاومون وانهم يساهمون مع الحكومة الفلسطينية وكافة جهات الاختصاص الفلسطينية من خلال التعاون المشترك بتحرير قطاع العجول وقطاع اللحوم من نير الاحتلال على طريق الانفكاك التدريجي لاقتصادنا عن اقتصاد الاحتلال وعلى طريق تحقيق انتصارات ونجاحات كبيرة في تعزيز اقتصادنا الوطني بكافة قطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية وحريته وخفض نسبة البطالة والفقر وحماية ثوابتنا الوطنية خلف قيادتنا الشرعية الحكيمة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العظيم وعلى راسها سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن الثابت على الثوابت مع حكومتنا وسلطتنا الوطنية .



وفي نفس السياق اشاد الشيوخي بالانجاز الكبير الذي حققته الحكومة براسة الدكتور محمد اشتية بالتعاون مع جميع جهات الاختصاص مما يساهم في تعزيز اقتصادنا وفي تطوير قطاعاتنا الاقتصادية وتحقيق العدالة للمستهلكين .





رام الله - دنيا الوطنعقب ظهر اليوم الخميس رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي على افراج الاحتلال عن شحنة العجول المستوردة فلسطينيا والمحتجزة لدى الاحتلال بانه انتصار لحكومة الدكتور محمد اشتية ولبرنامجها بالانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال وانتصار لاقتصادنا ولشعبنا ولمستوردي العجول الابطال الذين غامروا بامولهم في شحنات الاستيراد المباشر للعجول من بلدان المنشا ولتجاوزهم الاستيراد من خلال المستوردين الاسرائيليين .واوضح الشيوخي ان سلطات الاحتلال من خلال اجهزتها المختلفة حاولت اجهاض قرار الحكومة الفلسطينية وقف استيراد العجول من اسرائيل وفتح باب الاستيراد المباشر من الخارج بشتى الطرق وكان اخرها باحتجاز الاحتلال الكميات الكبيرة من العجول المستوردة من الخارج التي وصلت الى ميناء اشدود للمستوردين وللتجار الفلسطينيين منذ حوالي شهر.