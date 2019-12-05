مصرع مسن إثر حادث سير في خانيونس

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

لقي مسن مصرعه اليوم الخميس، إثر حادث سير وقع في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت شرطة المرور بغزة: أن المسن مصطفى خميس رمضان (62 عاماً) في حادث سير "منطقة القبة" بمحافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وكان عدد من المواطنين أصيبوا بجراح مختلفة اليوم الخميس، في حادث سير وقع بالمحافظة الوسطى، وسط قطاع غزة.