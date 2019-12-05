شؤون فلسطينية

هنية يهاتف البرهان ويؤكد على متانة العلاقة مع السودان

هنية يهاتف البرهان ويؤكد على متانة العلاقة مع السودان
الفريق أول عبد الفتاح برهان
رام الله - دنيا الوطن
أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) اليوم الخميس، على متانة العلاقة مع السودان "الذي وقف وما زال إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه".

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها، هنية، مع رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، وفق بيان نشره موقع حركة (حماس) على الانترنت.
 
وقدّم هنية لبرهان وللشعب السوداني وأهالي المتوفين التعازي في ضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

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