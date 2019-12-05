هنية يهاتف البرهان ويؤكد على متانة العلاقة مع السودان

وقدّم هنية لبرهان وللشعب السوداني وأهالي المتوفين التعازي في ضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها، هنية، مع رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، وفق بيان نشره موقع حركة (حماس) على الانترنت.