الدفاع المدني يصدر إرشادات شاملة للتعامل مع الحالة الجوية





رام الله - دنيا الوطندعا الدفاع المدني المواطنين إلى إتباع أربع إرشادات شاملة استعدادا لحالة مطرية متقطعة حتى منتصف الأسبوع المقبل و استكمالاً لمسؤوليتنا في توعية المواطنين قبيل دخول المنخفضات الجوية، وكانت كالتالي:1_ التحضير الأمن لفصل الشتاء يبدأ باستخدام امن لوسائل التدفئة ويمر بتثبيت كل ما هو معرض للتطاير على أسطح المنازل وينتهي بتنظيف مصارف المياه للحد من تجمعها .2_ السائقين السير بسرعة مناسبة لمدى الرؤيا والحذر من خطر التزحلق والانزلاق للمركبات وعمل الصيانة اللازمة لها .3 _ اخذ معلومات الحالة الجوية من مصادرها الرسمية وهي "الأرصاد الجوية الفلسطينية" للحد من التهويل والتضليل في حالة الطقس سيما عبر مواقع التواصل .4_ المواطن شريك في منظومة الطوارئ ، لذلك لا بد من التبليغ الوقائي عن أي مخاطر تهدد حياة وممتلكات المواطنين عبر رقم الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني 102.