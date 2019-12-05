الدفاع المدني يصدر إرشادات شاملة للتعامل مع الحالة الجوية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الدفاع المدني المواطنين إلى إتباع أربع إرشادات شاملة استعدادا لحالة مطرية متقطعة حتى منتصف الأسبوع المقبل و استكمالاً لمسؤوليتنا في توعية المواطنين قبيل دخول المنخفضات الجوية، وكانت كالتالي:
1_ التحضير الأمن لفصل الشتاء يبدأ باستخدام امن لوسائل التدفئة ويمر بتثبيت كل ما هو معرض للتطاير على أسطح المنازل وينتهي بتنظيف مصارف المياه للحد من تجمعها .
2_ السائقين السير بسرعة مناسبة لمدى الرؤيا والحذر من خطر التزحلق والانزلاق للمركبات وعمل الصيانة اللازمة لها .
3 _ اخذ معلومات الحالة الجوية من مصادرها الرسمية وهي "الأرصاد الجوية الفلسطينية" للحد من التهويل والتضليل في حالة الطقس سيما عبر مواقع التواصل .
4_ المواطن شريك في منظومة الطوارئ ، لذلك لا بد من التبليغ الوقائي عن أي مخاطر تهدد حياة وممتلكات المواطنين عبر رقم الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني 102.
دعا الدفاع المدني المواطنين إلى إتباع أربع إرشادات شاملة استعدادا لحالة مطرية متقطعة حتى منتصف الأسبوع المقبل و استكمالاً لمسؤوليتنا في توعية المواطنين قبيل دخول المنخفضات الجوية، وكانت كالتالي:
1_ التحضير الأمن لفصل الشتاء يبدأ باستخدام امن لوسائل التدفئة ويمر بتثبيت كل ما هو معرض للتطاير على أسطح المنازل وينتهي بتنظيف مصارف المياه للحد من تجمعها .
2_ السائقين السير بسرعة مناسبة لمدى الرؤيا والحذر من خطر التزحلق والانزلاق للمركبات وعمل الصيانة اللازمة لها .
3 _ اخذ معلومات الحالة الجوية من مصادرها الرسمية وهي "الأرصاد الجوية الفلسطينية" للحد من التهويل والتضليل في حالة الطقس سيما عبر مواقع التواصل .
4_ المواطن شريك في منظومة الطوارئ ، لذلك لا بد من التبليغ الوقائي عن أي مخاطر تهدد حياة وممتلكات المواطنين عبر رقم الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني 102.
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