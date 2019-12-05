المعاهد الأزهرية تقدم واجب العزاء لفقيد فلسطين أحمد عبد الرحمن









رام الله - دنيا الوطنقام عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الدكتور علي رشيد النجار برفقة وفد من العاملين بالمعاهد الأزهرية بتقديم واجب العزاء لفقيد الوطن القائد أحمد عبد الرحمن"أبو يزن"، الذي أقيم بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة.وقد شارك في بيت العزاء أحمد حلس"أبو ماهر" عضو اللجنة المركزية ومفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية وأعضاء الهيئة القيادية لحركة فتح ولفيف من الشخصيات الوطنية والاعتبارية.سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.