لجنة الانتخابات والحكم المحلي والإحصاء يصدرون دليل الحدود الانتخابية للهيئات المحلية

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رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الحكم المحلي والجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، دليل الحدود الانتخابية للهيئات المحلية للعام 2019، الذي يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتجمعات السكانية من حيث الحدود وعدد السكان وتصنيف الهيئات المحلية، بالإضافة الى المخيمات الموجودة في الضفة الغربية والقطاع.وفي كلمته خلال حفل التوقيع على الدليل الذي عُقد بمقر اللجنة في البيرة، أشاد رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر بالتعاون المشترك المستمر والجهود المبذولة التي ساهمت بإعداد هذا الدليل، مشيراً إلى أنه يعد أحد الركائز الأساسية لإجراء الانتخابات المحلية كونه يوفر الحدود الانتخابية لكافة الهيئات المحلية، كما يحدد الحدود للدوائر الانتخابية بما يخدم الانتخابات العامة. كما وثمن ناصر العمل التكاملي والتشاركي بين جميع الجهات المعنية، في إطار التحضير لإجراء الانتخابات العامة المنتظرة.وقال مجدي الصالح وزير الحكم المحلي إن هذا الدليل ثمرة جهود المؤسسات الثلاث، مؤكداً على أهميته من حيث توفير المعلومات المتعلقة ببرامج التخطيط، مما يساعد في التنمية المتنوعة للهيئات المحلية، وأشاد بالطواقم التي عملت على هذا الإنجاز.من جهتها أكدت علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء على الأدوار التكاملية والشراكة الفعلية بين جميع المؤسسات، على صعيد إنجاز المهام بشكل مؤسساتي متكامل، تشارك به جميع الجهات ذات الاختصاص، ما يعتبر نموذجا للعمل التكاملي بين المؤسسات.الجدير ذكره أن اللجنة أصدرت نسختها الاولى من هذا الدليل في العام 2009-حيث تعد هذه النسخة السادسة منه- وتعمل باستمرار بالتعاون مع الشركاء على تطويره وتحديثه بشكل دوري كل عامين، بما يشمل التعديلات التي تحصل على التجمعات السكانية، كالضم والفصل وترفيع واستحداث الهيئات المحلية.